Droga in città, due condanne: controllavano una rete di clienti

Gela. Gestivano un giro di droga, in città, scoperto dai militari della guardia di finanza. Al termine del giudizio abbreviato, otto anni di reclusione sono stati decisi per Paolo Vitellaro (difeso dal legale Vincenzo Vitello) e sette anni e sei mesi per Rocchina Meroni (con i legali Cristina Alfieri e Rosario Prudenti). E' stata riconosciuta la continuazione. Sono state accolte le conclusioni dei pm della procura. Per gli inquirenti, entrambi erano in grado di gestire una mole notevole di clienti che per approvvigionarsi si rivolgevano a loro. Gli imputati, giudicati dal gup Roberto Riggio, finirono sotto l'attenzione dei finanzieri nel periodo ricompreso tra 2023 e 2024. Le risultanze investigative sono state ritenute fondate. Nella stessa inchiesta venne coinvolto un terzo imputato, Francesco Scicolone, con precedenti per droga. Difeso dall'avvocato Rosario Prudenti, per la sua posizione viene contestata solo un'ipotesi estorsiva, pare maturata nel tentativo di recuperare un credito, sempre per la compravendita di droga. Scicolone è a giudizio per questo fatto.