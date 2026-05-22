Quotidiano di Gela

Droga in città, dopo condanne parte giudizio di appello per due coinvolti

L'attività investigativa si concentrò sul periodo tra il 2023 e il 2024, quando la rete dello spaccio addebitata agli imputati sarebbe stata più consistente

A cura di Rosario Cauchi Rosario Cauchi
22 maggio 2026 16:50
Droga in città, dopo condanne parte giudizio di appello per due coinvolti -
Gela
Cronaca
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Gela. In primo grado, lo scorso anno, furono condannati perché ritenuti responsabili di aver gestito un giro di spaccio di droga, in città, monitorato e bloccato dai militari della guardia di finanza. La decisione del gup del tribunale gelese, in abbreviato, è stata impugnata in appello dai difensori di Paolo Vitellaro, condannato a otto anni di detenzione, e Rocchina Meroni, per lei la pena fu disposta a sette anni e sei mesi di reclusione. L'attività investigativa si concentrò sul periodo tra il 2023 e il 2024, quando la rete dello spaccio addebitata agli imputati sarebbe stata più consistente, con tanti assuntori che pare si rivolgessero a loro per la droga. In primo grado, fu riconosciuta la continuazione. In aula, davanti ai giudici della Corte d'appello di Caltanissetta, si andrà a fine giugno. Gli imputati sono rappresentati dagli avvocati Cristina Alfieri, Rosario Prudenti e Vincenzo Vitello.

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