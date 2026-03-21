Droga in casa quando viveva in Piemonte, "perdono giudiziale" per un minore: "Ha cambiato vita"

I fatti si verificarono quando viveva in Piemonte

Gela. I fatti risalgono a quattro anni fa, quando viveva in Piemonte. Per un giovane gelese, in quel periodo ancora minorenne, il gup del tribunale minorile di Torino ha disposto il “perdono giudiziale”. Venne scoperto, infatti, nella disponibilità, insieme ad altri giovani, però già maggiorenni, di circa seicento grammi di hashish. Le forze dell'ordine risalirono anche a una “piantagione fai da te”, organizzata all'interno di un'abitazione, sempre nella disponibilità del gruppo. Il giovane, come sottolineato dal difensore, l'avvocato Salvo Macrì, ha ormai cambiato vita e ritornato in Sicilia sta conducendo una propria attività lavorativa, essendosi messo alle spalle l'esperienza di quanto accadde in Piemonte. Fattori che hanno indotto il giudice torinese a disporre la conclusione del procedimento, appunto con il “perdono giudiziale”.