Droga e false generalità, nove mesi a un minore: revocata la custodia in carcere

Gela. Ancora minorenne, si allontanò dalla comunità nella quale era stato collocato. Nel corso di controlli condotti dalle forze dell'ordine, fu poi trovato in possesso di hashish. Il giovane forni' false generalità, nel tentativo di evitare il riconoscimento. Il giudice del tribunale minorile di Caltanissetta, a conclusione del dibattimento, lo ha condannato a nove mesi ma senza addebitargli l'ipotesi più grave rispetto alla contestazione di droga, per lo spaccio. Inoltre, sono venute meno le aggravanti, così come indicato nelle conclusioni dal difensore, l'avvocato Gianmarco Cammalleri. La richiesta della procura era della condanna a un anno e mezzo, insistendo sull'ipotesi più grave di spaccio. Il giudice ha inoltre deciso la revoca della misura di custodia nell'istituto penale minorile di Caltanissetta. Per il magistrato, sulla base delle richieste difensive, non ci sono più i presupposti per giustificare la detenzione.