Droga da Gela a Caltanissetta, indagati al riesame: ricorsi per i due gelesi coinvolti

Secondo gli inquirenti, a fornire il gruppo nisseno erano proprio i due gelesi

Gela. Il nucleo principale per lo spaccio di droga, secondo i pm della Dda e i carabinieri, era a Caltanissetta ma le forniture consistenti sarebbero arrivate da Gela, veicolate attraverso il trentasettenne Giovanni Rinzivillo, già con diverse inchieste alle spalle sempre per stupefacenti, e il ventenne Luigi Rinzivillo. La prossima settimana, dopo i provvedimenti di custodia cautelare eseguiti a loro carico, si presenteranno davanti ai giudici del tribunale del riesame nisseno. A entrambi, viene contestato di aver agito nell'interesse del clan di mafia dei Rinzivillo. Sentiti in fase di interrogatorio, hanno voluto precisare le loro posizioni. Secondo gli inquirenti, a fornire il gruppo nisseno erano proprio i due gelesi. Sono difesi dagli avvocati Rosario Prudenti e Filippo Spina.