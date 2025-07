Droga, anche due minori nell'inchiesta "White Coffee": eseguite misure

L’attività investigativa rientra nell’ambito dell’operazione "White Coffee"

Gela. Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Caltanissetta, con il supporto del Reparto Territoriale Carabinieri di Gela, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare emessa dal gip presso il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, su richiesta della locale Procura della Repubblica per i Minorenni, nei confronti di un 18enne e di un20enne, all’epoca dei fatti minori, sottoposti rispettivamente agli arresti domiciliari e alla misura cautelare con prescrizione, indagati per associazione a delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività investigativa rientra nell’ambito dell’operazione "White Coffee", condotta dal Reparto Operativo di Caltanissetta sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura Nissena, che nel settembre 2024 consentì di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico di 14 persone, destinatarie di misure cautelari (9 soggetti furono sottoposti alla custodia cautelare in carcere, 1 agli arresti domiciliari e 4 all’obbligo di presentazione alla P.G.) per associazione a delinquere di tipo mafioso e associazione a delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Tra gli altri aspetti, emerse la presenza di minori nella rete dello spaccio.