"Doppio ruolo? Stiamo discutendo con il partito", Fava: "Non decidono singoli consiglieri"

Fava rimane concentrato sul lavoro amministrativo e su quello consiliare. Per ora, non pare troppo preso da eventuali altri fattori

Gela. Come ribadito nel corso del vertice di maggioranza della scorsa settimana, il sindaco Terenziano Di Stefano non ha intenzione di rimettere mano all'assetto del governo cittadino, dando invece priorità al programma da portare avanti e alle scadenze più importanti. Cambi in corsa, seppur improbabili al momento, potrebbero concretizzarsi solo su eventuali iniziative dei partiti alleati. C'è chi guarda con molta attenzione alle scelte del Pd, che sta attraversando un periodo di confronto interno, non proprio votato a un'unica rotta di navigazione. Fra i dem, non mancano visioni differenti rispetto al rapporto con il primo cittadino e ancora su un tema politicamente spinoso come quello della rappresentanza. I democratici sono in giunta con due assessori, il vicesindaco Giuseppe Fava e l'altro esponente del partito, Peppe Di Cristina. Intorno a Fava, il pressing di altri dem è sul doppio ruolo. L'attuale vicesindaco, quando fu chiamato in giunta da Di Stefano, non rinunciò al suo ruolo consiliare, sulla scorta di un successo elettorale che gli ha permesso di entrare all'assise civica. Dall'Ars, pure di recente, non sono pervenute buone nuove rispetto all'eventuale norma sul “consigliere supplente”, che avrebbe potuto variare qualche schema. Fava rimane concentrato sul lavoro amministrativo e su quello consiliare. Per ora, non pare troppo preso da eventuali altri fattori. “Il doppio ruolo? Stiamo discutendo nel partito – spiega Fava – lo stiamo facendo in maniera costruttiva”. Allo stato, non ci sono sviluppi veri e propri. “Decideremo insieme al partito – aggiunge - e sicuramente sulla base di scelte collegiali e non su richiesta di singoli consiglieri. Sono sempre stato un uomo di partito e mi rimetterò alle decisioni che saranno prese”. Il punto è stato ripreso sia durante il direttivo dem sia nel corso della mini verifica di maggioranza. Non tutti i dem concordano sul fatto che Fava possa mantenere il doppio ruolo. L'assessore lo sa bene ma attende che il confronto interno si chiuda. Una cosa è certa, esclude che possano esserci difficoltà nel rapporto con il sindaco. “Il primo cittadino mi ha sempre dimostrato piena garanzia sul lavoro che sto portando avanti, anche insieme a lui – conclude il numero due della giunta – il rapporto con il sindaco è sempre stato ottimo”.