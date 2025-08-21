Doppio misto Us Open, Errani e Vavassori bissano successo 2024

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Sono cambiati le regole e i competitor, quest'anno decisamente più prestigiosi, ma non il risultato. I vincitori del doppio misto degli Us Open, quarta e ultima pr...

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Sono cambiati le regole e i competitor, quest'anno decisamente più prestigiosi, ma non il risultato. I vincitori del doppio misto degli Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, come nel 2024, sono ancora gli azzurri Sara Errani e Andrea Vavassori.

Sui campi in cemento del Flushing Meadows Park, a New York, la giocatrice emiliano-romagnola e il tennista piemontese hanno sconfitto in finale, nella notte italiana, il duo formato dalla polacca Iga Swiatek e dal norvegese Casper Ruud col punteggio di 6-3 5-7 10-6.

In precedenza, sempre nella notte italiana, i due azzurri avevano superato in semifinale gli statunitensi Danielle Collins e Christian Harrison con un duplice 4-2. Nell'altra semifinale, invece, Swiatek e Ruud avevano battuto l'americana Jessica Pegula e il britannico Jack Draper con lo score di 3-5 5-3 10-8.

"In questi due anni abbiamo fatto qualcosa di straordinario. In doppio maschile ho fatto ottime cose con Simone Bolelli, ma giocare con te è eccezionale. Grazie a tutto il nostro team e a chi ha fatto il tifo per noi, qui e davanti alla tv. E' importante che il doppio abbia più visibilità anche in futuro: ne abbiamo avuta con questo evento ma è importante che ce ne sia sempre di più". Lo ha detto Andrea Vavassori, rivolgendosi a Sara Errani, durante la premiazione del doppio misto degli Us Open. "Andrea, sei troppo forte. Con te mi diverto molto, condividere questi momenti con te è speciale. Grazie anche a tutto il team, avere il vostro supporto è speciale. E' incredibile giocare davanti a tutti voi tifosi, grazie per essere rimasti fino a tardi e grazie a tutti gli italiani che hanno fatto il tifo per noi", ha affermato invece Sara Errani.

A ruota Iga Swiatek e Casper Ruud, nei loro discorsi durante la cerimonia di premiazione, hanno riconosciuto il valore del duo azzurro. "Siete due grandissimi giocatori di doppio: ci avete dimostrato di cosa siete capaci", ha detto Swiatek. "Di solito mi concentro sul singolare, stavolta ho avuto la possibilità di dedicarmi a qualcosa di diverso ed è stato un arricchimento per me. Grazie Casper per avermi chiesto di giocare con te", ha aggiunto la polacca, rivolgendosi al compagno Ruud.

"Sapevamo che eravate la coppia favorita e ci avete dimostrato perchè. Grazie Iga per avermi dedicato del tempo essendo arrivata all'ultimo da Cincinnati. E' stata una bella esperienza, ci siamo divertiti, ora ci dedicheremo al singolare", ha dichiarato infine il tennista norvegese.

