Dopo la Bit di Milano Gela nel padiglione Sicilia della Itb di Berlino
Si tratta di una fiera leader mondiale del settore turistico
A cura di Redazione
26 febbraio 2026 17:41
Gela. Gela sarà presente al padiglione Sicilia alla Itb Berlin 2026, in programma dal 3 al 5 marzo a Berlino, in Germania. Si tratta di una fiera leader mondiale del settore turistico che attrarrà migliaia di espositori e visitatori internazionali. Domani, venerdì 27 febbraio, alle ore 11,30, si terrà una conferenza stampa all'interno del museo dei relitti greci.