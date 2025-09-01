Dopo il danneggiamento assemblea di "Mazzarino lab": "Non ci faremo intimidire"

Si è tenuta un'assemblea del movimento

Mazzarino. Dopo il danneggiamento della sede, denunciato davanti alle forze dell'ordine, ieri sera, il gruppo di “Mazzarino lab” si è riunito per un'assemblea, proprio nella sede in centro. Gli esponenti hanno voluto ringraziare “tutte le istituzioni, le forze politiche e i cittadini comuni, che non hanno fatto mancare il loro sostegno e la loro solidarietà”. “Abbiamo piena fiducia nel lavoro della magistratura, che indagherà sull'accaduto per accertare cause e dinamiche”, fanno sapere. “Se l'intento è stato quello di intimidirci, non solo non trarrà questo effetto ma anzi ci sprona a impegnarci senza alcun timore e con maggiore impegno e determinazione”, aggiungono gli esponenti del movimento. “Se invece dovesse essere frutto di una bravata o anche solo di un incidente – concludono – per quanto ciò debba comunque indurre a maturare una riflessione finalmente seria sulla sicurezza cittadina, sempre più a repentaglio, l'autore o gli autori dovrebbero presentarsi e assumersi le loro responsabilità, scusandosi anche in privato. Mazzarino lab è e rimane a servizio della comunità”, concludono.