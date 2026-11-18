Ambiente Dopo la frana di Niscemi, 600 alberi per rinascere: parte la campagna Observo

Crowdfunding per rinaturalizzare una collina della Piana di Gela, ai piedi di Niscemi: servono 5.000 euro per irrigazione, protezioni e cure degli alberi.

Niscemi - Seicento alberi e arbusti mediterranei da piantare entro gennaio 2027 su una collina impoverita della Piana di Gela, ai piedi del sistema collinare di Niscemi, per creare un nuovo habitat per uccelli, insetti e animali selvatici. È l’obiettivo di “Observo”, la campagna di crowdfunding, cioè di raccolta fondi online dal basso, lanciata a pochi mesi dalla frana che nel 2026 ha colpito Niscemi. Il progetto è realizzato con il Centro di Educazione Ambientale ODV (Organizzazione di Volontariato) e la Rete della Biodiversità Diffusa.

Le piante, tra cui lecci, sughere e lentischi, sono donate dall’Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana: le donazioni servono quindi a farle sopravvivere. Con il crowdfunding si punta a raccogliere 5.000 euro per un impianto di irrigazione a risparmio idrico, per le reti di protezione dal pascolo ovino e per la cura delle piante nei primi due anni.

L’iniziativa non è un intervento di messa in sicurezza della frana, ma un progetto per migliorare nel tempo biodiversità e protezione del suolo. Chi non può donare può comunque aiutare condividendo la campagna.

La pagina di Gofundme che ti permette di aderire a Observo