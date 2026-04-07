Dopo anni attivata l'illuminazione pubblica in via Basile

L'illuminazione pubblica nel complesso abitativo

Gela. Da anni, non si riusciva a sbloccare la procedura, legata alle opere di urbanizzazione non completate, in uno dei complessi residenziali sorto a ridosso di via Butera. I lavori, adesso, sono stati completati, con l'accelerazione concretizzata sul finire dello scorso anno. L'area di via Basile ha l'illuminazione pubblica, che sarà ufficialmente inaugurata in serata. L'amministrazione comunale, con il sindaco Terenziano Di Stefano e l'assessore Giuseppe Fava, ha voluto riprendere l'iter e lo scorso anno sono stati sottoscritti i necessari atti, attraverso il segretario generale Giovanni Curaba, per gli interventi funzionali all'attivazione dell'illuminazione pubblica, da oggi pienamente in opera nell'area, dove vivono diversi nuclei familiari.