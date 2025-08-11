Donne tra Musica, Parole e Poesia: un viaggio nella creatività femminile alla Casa di Rosa

“DONNE TRA MUSICA, PAROLE E POESIA” sarà un’occasione per riflettere sulla forza creativa delle donne e sul loro contributo alla musica e alla società.

Licata. Il Centro Studi di Cultura Siciliana e del Mediterraneo propone un evento speciale che intreccia storia, musica e sensibilità femminile: “DONNE TRA MUSICA, PAROLE E POESIA”, in programma martedì 12 agosto 2025 alle ore 19.00 presso la Casa di Rosa.



L’iniziativa, a ingresso libero fino ad esaurimento posti, vedrà come relatrice Fabiola Marsana, che guiderà il pubblico in un percorso culturale dedicato al ruolo delle donne nella musica, con particolare attenzione alla cantautorato femminile dagli anni ’60 a oggi. Un’epoca in cui le artiste hanno progressivamente conquistato spazi di espressione autonoma, passando da semplici interpreti a vere autrici e protagoniste delle proprie opere.



Il racconto si snoderà attraverso un excursus nel panorama musicale nazionale e internazionale, soffermandosi poi su alcune figure emblematiche della scena italiana: Rosa Balistreri, Giovanna Marini, Giovanna Ruffini, Carmen Consoli, Paola Turci e Gerardina Trovato. Artiste che, chitarra alla mano, hanno saputo dare voce alle emozioni, alle lotte e alle storie delle donne, lasciando un segno indelebile nella cultura musicale.



Ad arricchire l’incontro, le performance della cantautrice Arianna Trainito, in arte Arianna Beat, che interpreterà brani iconici del repertorio delle artiste trattate, con un’attenzione particolare alle canzoni di Rosa Balistreri, la “voce della Sicilia”. Le sue interpretazioni, originali e intense, faranno da filo conduttore a questo viaggio sonoro, trasformando l’evento in un’esperienza artistica a tutto tondo.



“DONNE TRA MUSICA, PAROLE E POESIA” non sarà solo un omaggio a grandi figure femminili, ma anche un’occasione per riflettere sulla forza creativa delle donne e sul loro contributo alla musica e alla società.



Appuntamento quindi alla Casa di Rosa, dove le note, le parole e le storie di queste artiste si intrecceranno in una serata capace di unire cultura, memoria e passione.