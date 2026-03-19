Donne nelle professioni, storie di successi e di traguardi raggiunti: "Tante sfide ancora aperte"

Un’iniziativa che ha saputo mettere in luce competenze, determinazione e visione, confermando come le donne siano sempre più protagoniste del cambiamento sociale ed economico del territorio

Gela. Si è svolto in un clima di partecipazione e interesse il convegno dal titolo “Donne e professioni: protagoniste del cambiamento”, un’importante occasione di confronto che ha messo al centro il ruolo delle donne nei diversi ambiti professionali e nella società contemporanea. L’evento ha visto la presenza di figure del panorama locale e professionale. Tra le relatrici, il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, Mariella Giordano, il presidente dell’ordine dei commercialisti, Mariangela Faraci, e il presidente dell’ordine degli architetti, Rosa Galiano. A portare la propria testimonianza, l’imprenditrice Jennifer Puzzo e l’addetto stampa dell’Ecorigen Nuova Città di Gela, squadra di pallavolo B2, Maria Teresa Corso. A moderare il dibattito sono state il presidente della commissione consiliare servizi sociali, Lorena Alabiso, e il vicepresidente, Antonella Di Benedetto, che hanno guidato con competenza e sensibilità il confronto tra le ospiti. Nel corso dell’incontro, sono intervenute figure istituzionali di rilievo, tra le quali il presidente del consiglio comunale, Paola Giudice, l’assessore alla cultura Peppe Di Cristina e l’assessore alle pari opportunità Valeria Caci, che hanno sottolineato l’importanza di promuovere politiche inclusive e di valorizzazione del talento femminile. Il momento centrale del convegno è stato rappresentato dalla tavola rotonda, durante la quale ogni professionista ha risposto alle domande delle moderatrici, offrendo spunti concreti, esperienze personali e riflessioni profonde sul percorso delle donne nel mondo del lavoro. Ne è emerso un quadro dinamico, fatto di sfide ancora aperte ma anche di grandi conquiste. L’incontro si è distinto per l’alto livello degli interventi e per il coinvolgimento del pubblico, rendendo il dibattito particolarmente interessante e partecipato. Un’iniziativa che ha saputo mettere in luce competenze, determinazione e visione, confermando come le donne siano sempre più protagoniste del cambiamento sociale ed economico del territorio.