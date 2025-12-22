Donna ferita a colpi di fucile a Palermo, la Prefettura istituisce una nuova “zona rossa”

PALERMO (ITALPRESS) & Una quarta & rossa& a vigilanza rafforzata, sarà istituita dalla Prefettura di Palermo. E& stato deciso dal Comitato Provinciale per l& e la Sicurezza Pubblica, convocato dal prefetto Massimo

PALERMO (ITALPRESS) – Una quarta “zona rossa”, a vigilanza rafforzata, sarà istituita dalla Prefettura di Palermo. E’ stato deciso dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato dal prefetto Massimo Mariani, per una aggiornata valutazione degli assetti della sicurezza urbana, con particolare riferimento all’area prospiciente Piazza Nascè, dove la notte tra sabato e domenica una donna è stata ferita a colpi di fucile.

“Dopo un’attenta disamina delle informazioni al momento disponibili, considerati i positivi risultati fin qui conseguiti nelle aree a vigilanza rafforzata istituite in tre diverse zone del centro di Palermo – si legge in una nota -, è stata condivisa l’opportunità di rafforzare ulteriormente le attività di prevenzione e di controllo già in atto nella zona gravitante intorno a Via La Lumia, anche in vista delle imminenti Festività natalizie e di fine anno”. “È stata pertanto individuata una nuova area da sottoporre a vigilanza rafforzata per la durata di tre mesi, previa ordinanza del Prefetto”, sottolinea la nota, evidenziando che “l’area sarà circoscritta tra Piazza Don Sturzo, Via Puglisi Bertolino, Piazza Nascè, Via Isidoro Carini, Via Archimede, Via Daita, Via Turati e Piazza Don Sturzo”. “La misura consentirà di inibire, anche in questa area, la presenza di persone già denunciate per attività illegali e violente, che ne condizionino l’ordinata fruizione mediante condotte in contrasto con l’ordinario svolgimento della convivenza civile, generando un clima di insicurezza ed impedendo il pacifico vivere civile – conclude la nota -. I dispositivi di prevenzione e di controllo del territorio saranno inoltre complessivamente rafforzati nell’intero periodo festivo”.

