Donegani, "al sindaco Conti abbiamo proposto un progetto di salvaguardia del patrimonio culturale"

Il progetto è stato sottoposto a Conti

Niscemi. Un progetto per salvaguare il patrimonio culturale della biblioteca "Marsiano", sospesa lungo il fronte di frana. La struttura contiene circa quattromila volumi di storia locale e siciliana. La proposta di intervento, questa mattina, è stata sottoposta al sindaco Massimiliano Conti dall'esponente regionale di "PeR" e "Controcorrente" Miguel Donegani, insieme a esperti e tecnici. "Insieme al geologo e dirigente scolastica Clelia Muzzicato e all’architetto Giuseppe La Rocca, proponenti della proposta, abbiamo sottoposto un progetto concreto per la messa in sicurezza del patrimonio culturale di Niscemi. Parliamo di oltre 4.000 libri, documenti e mappe storiche della città, oggi seriamente a rischio crollo. Un patrimonio che rappresenta l’identità, la memoria e la storia di Niscemi. Grazie all’utilizzo di robotica specializzata e all’intervento di gruppi tecnici altamente qualificati, con cui siamo già in contatto anche a livello nazionale, è possibile salvare questo patrimonio. La stessa tecnologia può essere utilizzata anche per le abitazioni private. Il sindaco Conti ha apprezzato l’approccio e la concretezza della proposta e lunedì porterà il progetto al tavolo tecnico. Mentre in queste ore i media nazionali abbassano i riflettori, noi continuiamo a lavorare. C’è chi ama le passerelle e chi, come noi, lavora con proposte e soluzioni reali. Questo percorso si inserisce nel grande lavoro che sta portando avanti l’onorevole Ismaele La Vardera, con cui sono in costante contatto: si opera su più fronti, con serietà e responsabilità. Niscemi e i niscemesi lo meritano. Un ringraziamento sincero va al sindaco Conti per la gestione pragmatica, seria e responsabile di una fase complessa. Da parte mia, a titolo personale e come forza politica, ribadisco piena disponibilità: quando c’è bisogno, noi ci saremo", ha detto Donegani.