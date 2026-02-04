Don Nunzio Samà accoltellato in chiesa, giudizio immediato per il giovane aggressore

I sistemi di videosorveglianza interni alla chiesa ripresero tutte le fasi dell'aggressione

Gela. Lo scorso anno, ha accoltellato don Nunzio Samà, parroco della chiesa del Carmine. Il ventiseienne Francesco Ascia ammise l'accaduto. Già conviveva con disturbi psichici. Nei suoi confronti è stato disposto il giudizio immediato, a seguito degli accertamenti investigativi condotti dalla procura e dai carabinieri, che risalirono al giovane nell'arco di poche ore. I sistemi di videosorveglianza interni alla chiesa ripresero tutte le fasi dell'aggressione. Il sacerdote riportò ferite e venne sottoposto a intervento chirurgico, presso l'ospedale “Vittorio Emanuele”. Ascia è ristretto per questi fatti. La difesa, con il legale Carmelo Tuccio, ha optato per il rito abbreviato. Il sacerdote ferito perdonò il giovane aggressore, successivamente incontrando alcuni suoi familiari.