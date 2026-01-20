Domani scuole chiuse in città, sindaco ha prorogato l'ordinanza di allerta

L’evolversi della situazione continuerà a essere monitorato costantemente in collaborazione con gli organi competenti

Gela. A seguito di una riunione tenutasi nelle scorse ore con gli uffici tecnici comunali e con la protezione civile, il Comune ha disposto la proroga dell’ordinanza di chiusura delle scuole per un’ulteriore giornata, quella di domani, mercoledì 21 gennaio. La decisione è stata assunta considerando che il territorio comunale si colloca al limite tra la zona di allerta gialla e la zona di allerta arancione, trovandosi pertanto in una fase di pre-allerta legata alle condizioni meteorologiche previste. In un’ottica di massima prudenza e a tutela della sicurezza degli studenti, del personale scolastico e dell’intera comunità, l’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno adottare un provvedimento precauzionale, così come previsto e dettagliato nell’ordinanza emanata. L’evolversi della situazione continuerà a essere monitorato costantemente in collaborazione con gli organi competenti e ulteriori aggiornamenti saranno tempestivamente comunicati alla cittadinanza.