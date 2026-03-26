Domani forti venti in città, "massima cautela"
Avviso per la giornata di domani
Gela. In riferimento all’Avviso Regionale di Protezione Civile n. 26085 del 26 marzo 2026, si informa la cittadinanza che, pur in presenza di condizioni di allerta verde per il versante F (generica vigilanza), a partire dalla serata di oggi sono previste forti raffiche di vento, che potranno protrarsi per tutta la giornata di domani.
Le condizioni meteorologiche potranno determinare situazioni di potenziale pericolo, in particolare:
* caduta di rami, alberi o oggetti esposti al vento;
* possibili danni a strutture leggere, impalcature, cartellonistica e arredi urbani;
* criticità nelle aree maggiormente esposte e lungo la fascia costiera.
Si invita pertanto la cittadinanza alla massima prudenza e in particolare a:
* evitare di sostare sotto alberi, pali della pubblica illuminazione, impalcature e strutture precarie;
* prestare attenzione in prossimità di cornicioni, balconi e oggetti sospesi;
* limitare gli spostamenti non necessari in presenza di raffiche particolarmente intense;
* mettere in sicurezza oggetti e arredi esterni (vasi, sedie, tavoli, tende, ecc.);
* usare particolare cautela alla guida, soprattutto su strade esposte e nei tratti sopraelevati.
L’Amministrazione comunale continuerà a monitorare con attenzione l’evolversi della situazione meteorologica, garantendo aggiornamenti tempestivi qualora si rendessero necessari ulteriori provvedimenti.
Si confida nella collaborazione e nel senso di responsabilità di tutti i cittadini.