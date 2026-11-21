Doblò finisce fuori strada, quattro persone ferite nel Ragusano

Tutti e quattro gli occupanti hanno riportato lesioni e sono stati trasferiti negli ospedali della zona, tra Ragusa e Vittoria.

RAGUSA (ITALPRESS) – Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale autonomo sulla provinciale 20, che collega Comiso a Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa. Viaggiavano a bordo di un Fiat Doblò, uscito fuori strada. Il sinistro è avvenuto nei pressi del mercato ortofrutticolo. Sul posto la sala operativa del Comando provinciale dei Vigili del fuoco ha inviato due squadre, una da Ragusa e l’altra dal distaccamento di Vittoria. I soccorritori hanno lavorato per estrarre gli occupanti dalle lamiere del veicolo. Tutti e quattro gli occupanti hanno riportato lesioni e sono stati trasferiti negli ospedali della zona, tra Ragusa e Vittoria. Uno di loro, in codice rosso, è stato trasportato in elisoccorso a Catania. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia stradale per i rilievi.

– Foto ufficio stampa VVF Ragusa –

(ITALPRESS).