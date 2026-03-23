Distribuzione idrica h24 nei quartieri serviti da San Leo, "partiranno prime verifiche"

Subito dopo le festività pasquali, si procederà con verifiche nei singoli quartieri

Gela. L'obiettivo non cambia e pure negli ultimi giorni ci sono stati contatti diretti con il management di Caltaqua. L'amministrazione comunale, gradualmente, vuole arrivare a una distribuzione idrica h24 in tutte le zone servite dalla nuova rete San Leo, del tutto sostituita dopo anni di guasti costanti e inefficienze che mettevano in ginocchio buona parte della città. Subito dopo le festività pasquali, si procederà con verifiche nei singoli quartieri. "Caltaqua vuole testare l'eventuale presenza di perdite, così poi da mettere a regime, gradualmente, la distribuzione h24 - dice l'assessore Filippo Franzone che segue insieme al sindaco tutto il capitolo idrico - per noi, è fondamentale arrivare a una distribuzione h24 superando l'emergenzialita". Per mesi, l'amministrazione comunale ha spinto affinché si accelerasse la conclusione dei cantieri lungo la rete San Leo. Con il termine finale apposto negli scorsi mesi, per i quartieri serviti, probabilmente entro l'estate, potrebbe iniziare una fase di distribuzione idrica costante e h24. "Stiamo man mano superando le emergenze - aggiunge Franzone - da mesi, non si registrano grossi problemi nella distribuzione. Non ci sono più le emergenze di un tempo. Speriamo che tutta la programmazione messa in campo dall'amministrazione comunale possa determinare una stabilità costante e finalmente un sistema di distribuzione idrica stabile e senza stop". Franzone e il sindaco Di Stefano, dallo scorso anno presidente dell'Assemblea territoriale idrica, hanno fondato una parte del loro accordo elettorale e amministrativo proprio sul dossier idrico e sulla necessità di dare vita a una fase nuova per la città, che non passi più da crisi che mettono a rischio pure le garanzie igienico-sanitarie.