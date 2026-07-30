Distretto socio sanitario, finalizzate le assunzioni di nuovo personale: lavoreranno in Comune

Le nuove assunzioni rientrano nel piano di rafforzamento dei servizi distrettuali e rappresentano un importante passo per migliorare la qualità e l’efficienza delle attività rivolte ai cittadini

Gela. Quattordici nuovi professionisti rafforzeranno l’organico del Distretto socio sanitario 9, di cui il Comune di Gela è ente capofila. Questa mattina sono stati sottoscritti i contratti di lavoro a tempo determinato con una psicologa, una pedagogista, due contabili e un’amministrativa, che entreranno in servizio a partire da domani. Le nuove assunzioni sono il risultato di un concorso ministeriale. Al termine della selezione, il ministero del lavoro e delle politiche sociali ha assegnato le nove unità finanziandone l’impiego per tre anni attraverso il Programma nazionale “Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027”, finalizzato al potenziamento dei servizi sociali e delle politiche di inclusione. Le nuove assunzioni rientrano nel piano di rafforzamento dei servizi distrettuali e rappresentano un importante passo per migliorare la qualità e l’efficienza delle attività rivolte ai cittadini. "Un ringraziamento particolare va al personale del settore servizi sociali del Comune di Gela, guidato dalla dirigente Simonetta Guzzardi che, con professionalità, dedizione e grande senso di responsabilità, ha curato l’intera procedura amministrativa . Il lavoro svolto ha permesso di garantire celerità e rispetto delle normative vigenti. L’impegno del settore servizi sociali è stato fondamentale - dice l'assessore ai servizi sociali - Valeria Caci- grazie al loro lavoro siamo riusciti a dare una risposta concreta al territorio e a potenziare l’organico del distretto socio sanitario con quattordici nuove professionalità". I vincitori hanno sottoscritto oggi il contratto e da domani prenderanno servizio presso il settore servizi sociali. Il sindaco Terenziano Di Stefano, impegnato nel sit- in davanti all’ospedale "Vittorio Emanuele" ha voluto augurare buon lavoro ai nuovi assunti e ha rinnovato l’impegno dell’amministrazione per un Comune sempre più vicino alle esigenze della comunità. Il settore servizi sociali sta lavorando alla manifestazione di interesse per l’assunzione di assistenti sociali.