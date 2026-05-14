Dissesto, primi pagamenti ai creditori del Comune: Osl autorizza somme e versamenti

I provvedimenti che riconoscono il credito e l'entità da pagare, con la relativa autorizzazione al versamento delle somme in favore dei beneficiari, sono stati pubblicati

Gela. L'organismo straordinario di liquidazione, che a breve potrà contare su un esperto esterno, si insediò in municipio due anni fa, prima delle elezioni amministrative che sancirono la vittoria del sindaco Terenziano Di Stefano. In settimana, sono stati emessi i primi provvedimenti per il pagamento a creditori che hanno accettato la proposta avanzata. L'attività dell'Osl è tutta concentrata sulla massa passiva che portò al dissesto del municipio ed è autonoma da quella dell'amministrazione in carica. La voce delle passività ammonta a circa 65 milioni di euro. I provvedimenti che riconoscono il credito e l'entità da pagare, con la relativa autorizzazione al versamento delle somme in favore dei beneficiari, sono stati pubblicati. Si tratta di una fase alla quale l'organismo è giunto dopo una complessa riorganizzazione delle passività. Sono stati autorizzati pagamenti soprattutto per “crediti privilegiati” poiché maturati a seguito di rapporti di lavoro alle dipendenze del municipio. In questo caso, i pagamenti non soggetti a decurtazione. I professionisti dell'Osl hanno inoltre concluso le procedure per versare le somme accettate da creditori le cui pendenze sono state transatte, tra queste un credito vantato da Aias e uno riferito a una società umbra di ingegneria. Ci sono pendenze, adesso esitate e pagate, che risalgono anche al 2009. La strada per completare l'intera passività sarà ancora piuttosto lunga. Saranno i creditori, che hanno presentato richiesta, a decidere se accettare o meno l'offerta dell'Osl.