Dissesto, FI: "Dopo due anni fare chiarezza su attività Osl"

Gli azzurri di Forza Italia hanno presentato un'interrogazione

Gela. Dati precisi sull'attività dell'organismo straordinario di liquidazione, insediatosi due anni fa in municipio, a seguito della dichiarazione di dissesto. Gli azzurri di Forza Italia hanno presentato un'interrogazione. Secondo il consigliere comunale FI Antonino Biundo, "a distanza di un significativo arco temporale, nessuna informazione è stata comunicata ai creditori circa la liquidazione e il pagamento dei crediti da parte dell’organismo straordinario di liquidazione. Questa situazione sta determinando evidenti difficoltà economiche e finanziarie per cittadini, imprese e professionisti che vantano crediti nei confronti dell’ente". L'iniziativa è stata concordata con la segreteria del partito, retta da Vincenzo Cirignotta. "Appare necessario garantire trasparenza e chiarezza circa lo stato di avanzamento delle procedure di liquidazione. È interesse pubblico conoscere tempistiche e modalità di soddisfacimento dei crediti; velocizzare il procedimento di liquidazione e pagamento della massa passiva consente di immettere risorse finanziarie nel sistema economico locale, nonché di restituire fiducia alla comunità", aggiungono gli azzurri. Così, all'amministrazione comunale, in aula, chiederanno "quante istanze di ammissione alla massa passiva siano state complessivamente depositate entro il termine previsto e quale sia il valore economico complessivo delle stesse; quante di queste istanze siano state a oggi esitate, distinguendo tra quelle con esito positivo e quelle con esito negativo; a quanto ammonta l’attuale disponibilità di cassa dell’orgsnismo straordinario di liquidazione; quale percentuale di abbattimento sarà applicata ai crediti ammessi alla massa passiva; quali sono i tempi presumibili per la conclusione dell’iter di liquidazione e pagamento dei crediti vantati da cittadini, imprese e professionisti".