Dissesto comunale, pendenze con i creditori: primi trasferimenti per i pagamenti

Si tratta quasi esclusivamente di cooperative sociali che hanno svolto servizi per conto del Comune. Sono creditori "individuati dall'organismo straordinario di liquidazione"

Gela. Uno dei passaggi intermedi, imprescindibili per arrivare al bilancio stabilmente riequilibrato, era il trasferimento delle somme di cassa all'organismo straordinario di liquidazione, insediato in municipio a seguito del dissesto. Un adempimento formalizzato dagli uffici municipali a fine ottobre e che ha riguardato fondi per quattordici milioni e mezzo di euro. Spetta all'organismo straordinario, infatti, occuparsi delle istanze dei creditori in attesa dei pagamenti. In questo fine anno, l'Osl ha disposto il trasferimento di circa 241 mila euro. Gli uffici di Palazzo di Città, in questo modo, potranno procedere alla materiale liquidazione in favore dei creditori. Nel provvedimento di regolarizzazione contabile, rilasciato dal settore comunale bilancio, sono quasi esclusivamente cooperative sociali che hanno svolto servizi per conto del Comune. Sono creditori "individuati dall'organismo straordinario di liquidazione". Il programma complessivo dei pagamenti sarà ancora più articolato, dato che l'Osl si occupa di pendenze maturate nel corso degli anni e che vanno coperte, sulla base di importi comunque ridotti rispetto a quelli originari, seguendo la disciplina in materia di dissesto.