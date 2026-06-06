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Dissesto, commissione ministeriale decide su assunzioni: poi tocca al bilancio

L'eventuale via libera a nuove assunzioni, nei limiti dettati dalla condizione di dissesto, può essere un viatico al sì definitivo al bilancio

A cura di Rosario Cauchi Rosario Cauchi
06 giugno 2026 19:49
Dissesto, commissione ministeriale decide su assunzioni: poi tocca al bilancio - Una riunione sul bilancio
Una riunione sul bilancio
Gela
Attualità
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Gela. Il bilancio stabilmente riequilibrato, cruciale nella strada per superare il dissesto comunale, venne approvato dall'assise civica a dicembre dello scorso anno. Gli atti sono poi stati trasmessi al ministero dell'interno che ha l'ultima parola in materia di strumenti finanziari varati da enti in dissesto. I mesi sono trascorsi e a Palazzo di Città arrivano indicazioni su primi concreti sviluppi, dopo le richieste di integrazione documentale pervenute mesi addietro. A fine mese, infatti, la commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali si riunirà per valutare lo sblocco, richiesto dall'amministrazione comunale, di assunzioni per dirigenti e funzionari a Palazzo di Città. E' un passaggio molto importante. Il personale servirebbe a rimpinguare uffici sempre più scarni, sul piano numerico. La carenza di dirigenti è conclamata da tempo e la struttura attuale non sempre riesce a rispondere con immediatezza alle tante scadenze che si susseguono. “Il fatto che la commissione si riunisca per valutare la nostra richiesta è un aspetto che ci fa ben sperare – dice il sindaco Terenziano Di Stefano che in prima persona segue il complesso iter del bilancio – avere qualche unità in più per noi è decisivo. Non riusciamo a coprire tutti gli adempimenti in modo immediato. Io stesso cerco di prodigarmi insieme ai dirigenti e ai funzionari rimasti”. L'eventuale via libera a nuove assunzioni, nei limiti dettati dalla condizione di dissesto, può essere un viatico al sì definitivo al bilancio.

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