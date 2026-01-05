Disservizi illuminazione pubblica, interventi Ghelas: "A Macchitella e Marchitello rete ormai inadeguata"

Le verifiche tecniche condotte confermano che “si tratta di problemi strutturali della rete”

Gela. Reti vecchie e linee strutturalmente difficili da gestire. Nelle zone di Macchitella e Marchitello si affrontano diversi disservizi dell'illuminazione pubblica. In questo periodo, gli operatori Ghelas stanno lavorando per cercare di superare i problemi tecnici. “Purtroppo, non possiamo fare miracoli e ci troviamo davanti, nel caso di Macchitella, a una rete vetusta e risalente mentre per Marchitello si riscontrano difficoltà proprio di sistema. Stiamo lavorando per ripristinare – dice il manager Ghelas Guido Siragusa – sappiamo che ci sono disservizi nei sistemi di illuminazione pubblica ma non sono questioni che si legano a nostre difficoltà di gestione. Si tratta invece di problemi più complessi che partono dalle reti. I nostri operatori stanno intervenendo sia di giorno sia di notte”. Le verifiche tecniche condotte confermano che “si tratta di problemi strutturali della rete”, aggiunge Siragusa. In diverse aree delle due zone residenziali, l'illuminazione pubblica sovente salta del tutto, determinando l'esigenza di interventi degli operatori Ghelas. Occorrerà valutare una progettazione differente, per una nuova tipologia di rete. “Le piogge non favoriscono ma stiamo operando per ripristinare a pieno – conclude Siragusa – o comunque per tamponare i disservizi. Soprattutto a Marchitello, servirà una proposta progettuale per un rifacimento della rete”.