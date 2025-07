Disservizi idrici, tante segnalazioni da utenti rimasti privi di erogazione

Molti utenti non riescono ad avere erogazione a sufficienza

Gela. Da diversi giorni, soprattutto nelle zone limitrofe al centro storico, arrivano segnalazioni di disservizi idrici. Molti utenti non riescono ad avere erogazione a sufficienza. A oggi, salvo un'interruzione per il quadrante di Spinasanta alta, da Caltaqua non sono arrivate comunicazioni ufficiali ma le segnalazioni degli utenti si susseguono, anche molto preoccupate.