"Dissalatore completato", sopralluogo con il sottosegretario: "Tempi ampiamente rispettati"

Gela. Il nuovo modulo per la dissalazione, voluto dal governo nazionale e da quello regionale per superare gli effetti della siccità, a Gela partirà, a pieno regime, in un arco temporale “tra i prossimi dieci-trenta giorni”. E' stato spiegato questa mattina, all'interno dell'area Eni, durante un sopralluogo condotto in presenza del sottosegretario della presidenza del consiglio dei ministri, Alessandro Morelli. Si è trattato di una verifica, comunque informale, in presenza di tecnici e riferimenti delle aziende che si stanno occupando dei lavori. L'impianto è completo per i sistemi di adduzione e discarico a mare. Sono state testate le condutture a piena portata ed è in fase di verifica, per l'avvio vero e proprio, il sistema elettrico. Secondo i referenti di Acciona, azienda che sta materialmente coordinando i lavori, i tempi sono stati ampiamente rispettati. “E' stato realizzato in circa centoventi giorni, quando normalmente, per impianti di questo tipo, si impiegano tra i sei e gli otto mesi”, è stato detto. Il sottosegretario Morelli ha sottolineato che il dissalatore pronto al via “è frutto dell'impegno del governo e della sinergia con la Regione, per impedire che la Sicilia debba patire la sete”. Al sopralluogo hanno partecipato il sindaco Di Stefano e il presidente Ati Conti. “C'è stata un'attività finalizzata alla programmazione e agli investimenti sulla rete idrica e anche il dissalatore è un'altra risposta che come Ati abbiamo voluto garantire”, ha riferito proprio Conti. Morelli, a breve, raggiungerà POrto Empedocle, per la verifica dell'altro impianto di dissalazione previsto. Nella città agrigentina, ci saranno il presidente della Regione Schifani e il commissario straordinario Dell'Acqua.