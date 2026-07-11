Disperso in mare, le ricerche non si fermano: sindaco, "vicini alla famiglia"

È disperso da diversi giorni

Gela. Continuano anche oggi le operazioni di ricerca di Anselmo Perna, disperso in mare da diversi giorni. Le attività, coordinate dalla Prefettura di Caltanissetta, vedono impegnati quotidianamente la Capitaneria di Porto, i Vigili del Fuoco e tutte le altre componenti coinvolte nelle operazioni di ricerca e soccorso, sia in mare che lungo il litorale. "A nome dell’amministrazione comunale desidero esprimere un sentito ringraziamento a tutti gli operatori che, con professionalità, dedizione e instancabile impegno, stanno profondendo ogni sforzo nelle ricerche. Rivolgo inoltre un appello alla cittadinanza: chiunque dovesse notare qualsiasi elemento o avvistamento che possa risultare utile è invitato a contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112. È possibile inoltre segnalare eventuali informazioni anche tramite un messaggio privato ai miei canali istituzionali, affinché possano essere tempestivamente trasmesse alle autorità competenti. In questo momento così delicato, la collaborazione di tutti può fare la differenza. L’intera comunità di Gela resta vicina alla famiglia della persona dispersa, con la speranza che le ricerche possano presto condurre a un esito positivo", dice il sindaco Terenziano Di Stefano.