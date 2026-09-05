Discariche abusive nelle aree extraurbane, progetto per bonifica e controllo

A Palazzo di Città, a causa del dissesto, le risorse per il contrasto non sono infinite e così gli uffici del settore ambiente hanno avanzato richiesta di fondi, partecipando a un bando regionale

Gela. Le mini discariche, ma anche quelle più vaste, non mancano e il sindaco Terenziano Di Stefano, anche negli scorsi giorni, ha segnalato situazioni difficili che si registrano nel perimetro urbano. Sono state emesse non meno di duecento sanzioni per i trasgressori e i sistemi video installati diventano cruciali per risalire ai responsabili, che abbandonano rifiuti ovunque. A Palazzo di Città, a causa del dissesto, le risorse per il contrasto non sono infinite e così gli uffici del settore ambiente hanno avanzato richiesta di fondi, partecipando a un bando regionale. Una scelta sostenuta dall'assessore Giuseppe Fava, che segue proprio il settore. “Sono fondi che ci permetterebbero, qualora arrivasse l'assenso della Regione – dice – di avere risorse per intervenire soprattutto nelle aree extraurbane, nelle zone rurali e nell'area industriale, dove spesso vengono ricavate discariche abusive”. I fondi consentono di bonificare queste zone e di installare sistemi di controllo video.