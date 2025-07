Dipendenti assenteisti e addetti che non osservano gli obblighi del servizio, scattano le sanzioni di Impianti Srr

"Porgo le mie scuse, a nome di tutta la società e a tutela degli operatori che invece mantengono comportamenti corretti, a tutta la cittadinanza per i disservizi e i disagi arrecati da dipendenti incivili”, sottolinea l'amministratore Giovanna Picone

Gela. “Dipendenti assenteisti o deontologicamente scorretti”. Il management di Impianti Srr, la società in house che si occupa del servizio rifiuti e porta avanti la piattaforma integrata di Timpazzo, sta rafforzando le sanzioni a carico di propri operai che violano obblighi contrattuali o legati all'attività svolta. Un procedimento disciplinare è stato aperto a carico di un dipendente, che non ha raccolto la plastica cadutagli in strada durante le operazioni. A un altro addetto, con contratto a termine, già più volte richiamato e sospeso, non verrà rinnovato il rapporto di lavoro, a causa delle numerose assenze, molte delle quali senza avviso, che hanno messo in difficoltà il servizio. “Impianti Srr tiene a precisare che le azioni intraprese devono servire da monito affinché altre simili non si ripetano, a tutela della propria immagine ma, soprattutto, a tutela del servizio da rendere ai cittadini. Porgo le mie scuse, a nome di tutta la società e a tutela degli operatori che invece mantengono comportamenti corretti, a tutta la cittadinanza per i disservizi e i disagi arrecati da dipendenti incivili”, sottolinea l'amministratore Giovanna Picone.