D'Imme' morto svolgendo la sua missione da carabiniere, ricordato il trentesimo anniversario

La celebrazione in città

Gela. In occasione del 30° anniversario della sua scomparsa, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Gela hanno commemorato il sacrificio del Maresciallo Ordinario Sebastiano D’Immè, “Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Memoria”, caduto in servizio durante un conflitto a fuoco con due malviventi armati che avevano appena perpetrato una rapina. Quest'anno la commemorazione ha segnato un momento di particolare solennità per la memoria dell'Eroe: il 6 luglio, a Como, si è tenuta la cerimonia ufficiale di intitolazione della sede del Comando Provinciale alla presenza dei suoi congiunti, a suggello del legame indissolubile tra il militare e il territorio dove prestò servizio fino all'estremo sacrificio. Era il 7 luglio 1996, quando il Maresciallo D’Immè, in forza al Nucleo Operativo del Gruppo Carabinieri di Como, impegnato in un servizio antirapina, intercettò in località Locate Varesino (CO) due pericolosi pregiudicati armati di kalashnikov, a bordo di una Fiat Croma rubata. Intuendo che i malviventi si fossero accorti della presenza dei militari e potessero sfuggire all’intervento delle pattuglie di rinforzo, il Maresciallo D’Immè decise di intervenire. Fu bersaglio di una violenta sparatoria e, pur ferito gravemente in più parti del corpo, riuscì a rispondere al fuoco con straordinario coraggio, prima di cadere esanime.Per il suo gesto eroico, gli è stata conferita la “Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria”.Le celebrazioni hanno avuto inizio con la Santa Messa di suffragio presso la Chiesa di San Giovanni Evangelista, nel quartiere Macchitella. La funzione è stata officiata dal Cappellano Militare della Legione Carabinieri “Sicilia”, don Salvatore Falzone, unitamente al parroco don Giuseppe Siracusa. Vi hanno preso parte, in un clima di profonda commozione, l’anziana madre e la sorella del decorato, insieme alle massime autorità civili e militari locali, a una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri e delegati delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. La cerimonia è poi proseguita al cimitero monumentale di Gela, dove davanti alla lapide del caduto è stata deposta una corona d’alloro in suo onore, alla presenza dei familiari e delle autorità intervenute.Dal 2010, in segno di riconoscenza e memoria duratura, la sede del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Gela porta il nome del Maresciallo Sebastiano D’Immè, simbolo di dedizione, coraggio e spirito di servizio.