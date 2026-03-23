Dighe, ancora acqua sversata in mare: allarme per Cimia

La situazione generale rimane deficitaria. Senza acqua, nei prossimi mesi, con l'estate alle porte, per le aziende del comparto diventerà ancora più difficile andare avanti

Gela. Il sistema delle dighe, nel territorio, risente enormemente di una generale deficitarietà strutturale. Anche oggi, dall'invaso di Disueri, l'acqua accumulata è stata sversata in mare, senza passare dai campi dei tanti agricoltori che continuano a essere stretti dalla morsa di una crisi che senza risorse idriche sicure si acuisce. L'appello lanciato dagli agricoltori non è nuovo e solo le piogge di questi mesi hanno attenuato i disagi. L'acqua piovana però non viene invasata nei bacini artificiali. Quelli di Disueri e Comunelli sono quasi del tutto a secco e sembra quasi una contraddizione in termini, dopo mesi di piogge abbondanti. Nelle ultime ore, l'allarme degli agricoltori arriva per la diga di Cimia. In questo periodo, nel bacino sono stati invasati quasi tre milioni di metri cubi di acqua ma pare che proprio oggi siano state avviate manovre per rilasciarla verso il mare. Ci sarebbero difficoltà tecniche dovute alla valvola di fondo: al momento non è certo che la decisione di sversare acqua sia da collegare a inconvenienti tecnici. Pare che diversi agricoltori del territorio, davanti a quest'ennesima decisione a loro danno, si stiano rivolgendo alle forze dell'ordine, soprattutto a Niscemi. La situazione generale rimane deficitaria. Senza acqua, nei prossimi mesi, con l'estate alle porte, per le aziende del comparto diventerà ancora più difficile andare avanti.