Difesa, Tajani “Sui fondi Safe decisione politica a settembre”

ROMA (ITALPRESS) - Per i fondi Safe sulla difesa "abbiamo opzionato 14,9 miliardi. Stiamo decidendo quanti ne prenderemo: direi tra i 6 e i 9 miliardi nel 2027. La decisione politica potrebbe arrivare...

A cura di Redazione 29 luglio 2026 10:23

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ROMA (ITALPRESS) - Per i fondi Safe sulla difesa "abbiamo opzionato 14,9 miliardi. Stiamo decidendo quanti ne prenderemo: direi tra i 6 e i 9 miliardi nel 2027. La decisione politica potrebbe arrivare a settembre". Lo afferma in un'intervista al quotidiano La Repubblica il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. E a una domanda sulle perplessità della Lega, Tajani risponde così: "Ricordo che a scrivere la lettera per opzionare quei fondi è stato il ministro Giorgetti. Converrebbe utilizzare più quel tipo di finanziamento che i titoli di Stato".ù - Foto IPA Agency - (ITALPRESS).