Dietro il tg: l’avventura degli studenti del Fermi

Per tre mesi i ragazzi, guidati dallo staff del Quotidiano di Gela, hanno imparato a scrivere articoli, riconoscere fake news e realizzare servizi . Gli studenti hanno anche visitato la redazione e sperimentato il lavoro davanti e dietro le telecamere.

Gela. Si è concluso con entusiasmo e partecipazione il Pon “Segui la rotta”, realizzato al plesso Fermi e dedicato agli studenti del corso multimediale e del settore moda, protagonisti di un intenso percorso formativo sulla comunicazione e sul mondo dell’informazione. Per circa tre mesi gli alunni hanno preso parte ad incontri teorici e pratici guidati dallo staff del Quotidiano di Gela, vivendo un’esperienza diretta all’interno del mondo giornalistico e televisivo. Un progetto che ha permesso agli studenti di avvicinarsi concretamente alle tecniche della comunicazione moderna, sviluppando spirito critico e capacità espressive.

Durante il percorso i ragazzi hanno imparato a scrivere un articolo giornalistico, a riconoscere le fake news e ad analizzare le notizie con maggiore consapevolezza. Ampio spazio è stato dedicato anche all’argomentazione su temi di attualità, attraverso confronti e attività laboratoriali che hanno coinvolto attivamente tutti i partecipanti. Non solo teoria, ma anche esperienza sul campo. Gli studenti sono stati infatti ospiti nella redazione del Quotidiano di Gela, dove hanno potuto osservare da vicino il lavoro quotidiano dei giornalisti, comprendendo i meccanismi che stanno dietro alla costruzione di una notizia e alla realizzazione di un servizio televisivo. Particolarmente coinvolgente è stata l’esperienza negli studi televisivi, dove gli alunni si sono cimentati sia dietro le telecamere che davanti all’obiettivo, sperimentando il ruolo di conduttori del tg, operatori e collaboratori di redazione. Un’occasione che ha permesso loro di conoscere tutte le fasi della produzione televisiva, dalla preparazione dei contenuti fino alla messa in onda.

Un’esperienza che lascia un segno importante nel percorso educativo dei ragazzi e che potrebbe rappresentare l’inizio di future passioni e percorsi professionali nel mondo della comunicazione e del giornalismo.