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Dierre-Gela Basket, Di Buono: “Domani vedremo di che pasta siamo fatti”

Ci si aspetta una gara entusiasmante, visti anche i precedenti fra le due compagini nell’arco delle ultime stagioni.

A cura di Giovanni Indovina Giovanni Indovina
14 marzo 2026 18:00
Dierre-Gela Basket, Di Buono: “Domani vedremo di che pasta siamo fatti” -
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Gela. Con grande voglia di rilancio, il Gela Basket sarà ospite, domani, della Dierre Reggio Calabria. Entrambe le formazioni sono reduci da due sconfitte inaspettate. I primi hanno ceduto sul campo della Svincolati Academy per 73-69 e hanno perso la prima gara della poule promozione. La formazione calabrese, invece, è reduce da un ko a tavolino nel match contro Comiso. Ci si aspetta una gara entusiasmante, visti anche i precedenti fra le due compagini nell’arco delle ultime stagioni.

“Domani ci aspetta una partita che casca a pennello. Vedremo di che pasta siamo fatti perché è necessaria una reazione - afferma il direttore sportivo biancazzurro Giovanni Di Buono -. Abbiamo bisogno di confermare il nostro valore qualora qualcuno avesse ancora dubbi. Ci aspettiamo il massimo dell’impegno da parte dei ragazzi”.

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