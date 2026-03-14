Dierre-Gela Basket, Di Buono: “Domani vedremo di che pasta siamo fatti”

Ci si aspetta una gara entusiasmante, visti anche i precedenti fra le due compagini nell’arco delle ultime stagioni.

Gela. Con grande voglia di rilancio, il Gela Basket sarà ospite, domani, della Dierre Reggio Calabria. Entrambe le formazioni sono reduci da due sconfitte inaspettate. I primi hanno ceduto sul campo della Svincolati Academy per 73-69 e hanno perso la prima gara della poule promozione. La formazione calabrese, invece, è reduce da un ko a tavolino nel match contro Comiso. Ci si aspetta una gara entusiasmante, visti anche i precedenti fra le due compagini nell’arco delle ultime stagioni.

“Domani ci aspetta una partita che casca a pennello. Vedremo di che pasta siamo fatti perché è necessaria una reazione - afferma il direttore sportivo biancazzurro Giovanni Di Buono -. Abbiamo bisogno di confermare il nostro valore qualora qualcuno avesse ancora dubbi. Ci aspettiamo il massimo dell’impegno da parte dei ragazzi”.