"Dialogo con sindaco naturale", Gulizzi: "Progetto civico Italia può stare nell'alleanza"

Gulizzi è convinto che la scelta politica fatta da Di Stefano sia ormai chiara

Gela. Nelle scorse settimane, ha ufficializzato il rientro nella politica attiva, a livello locale, aderendo, come riferimento cittadino, a Progetto civico Italia, la formazione che è stata plasmata, già dallo scorso anno, da amministratori locali di varie regioni italiane, con il primo passo mosso dall'assessore del Comune di Roma Alessandro Onorato. Giacomo Gulizzi, già consigliere comunale e per lungo tempo dirigente dem, ha portato Progetto civico Italia in città, battezzandolo in presenza, tra gli altri, del sindaco Terenziano Di Stefano e dei dirigenti provinciali, anche loro ex dem, Massimo Arena e Annalisa Petitto, e regionali (c'era l'altro ex Pd Carmelo Miceli). Gulizzi ha iniziato un primo lavoro organizzativo. "C'è interesse verso Progetto civico Italia - spiega - penso che una prima manifestazione pubblica la faremo in estate e una più grande, probabilmente, a settembre. Ritengo ci saranno adesioni". In una dimensione di centrosinistra che in città ha un nucleo portante che si rivede nell'amministrazione Di Stefano, Gulizzi non nasconde quali possano essere le direttrici. "Un dialogo con il sindaco Di Stefano e con i partiti e i gruppi progressisti, secondo me, sarà naturale - aggiunge - un'alleanza progressista non può fare a meno di gruppi di centro che si rivedono nel centrosinistra. Progetto civico Italia, così come Italia Viva, secondo me possono rientrare in un'alleanza da costruire e che sia alternativa al centrodestra". Secondo il riferimento locale di Progetto civico Italia, i primi riscontri si dovranno valutare dal prossimo anno "dopo le elezioni regionali", precisa. Gulizzi è convinto che la scelta fatta da Di Stefano sia ormai chiara. "Si colloca - conclude - in un'area di centrosinistra che non si rivede in posizioni estreme ma che mette insieme il centro progressista, la sinistra e i civici". Tra i civici che si rifanno al sindaco, poi parte preminente della rete territoriale "Spazio civico", e la dirigenza di Progetto civico Italia ci furono primi contatti, lo scorso anno. La costruzione di un gruppo locale, affidato a Gulizzi, potrebbe rilanciare un percorso comune.