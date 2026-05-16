Di Stefano "verifica" i suoi alleati, chiuso vertice: vuole supporto e condivisione

Se nel prosieguo dovessero ripetersi possibili intoppi o cedimenti su punti dirimenti del programma, allora Di Stefano potrebbe scegliere di intervenire in maniera più drastica

Gela. Circa due ore di confronto, questa mattina in municipio, tra il sindaco Terenziano Di Stefano, i capogruppo di maggioranza e le segreterie di partiti e movimenti che sostegno il primo cittadino. Al momento, nessun commento ufficiale. Però, chi ipotizzava scossoni nella "governance" politica della maggioranza dovrà attendere tempi diversi. Il primo cittadino ha sicuramente invitato i suoi ad avere una linea condivisa e consapevole, amministrativa e politica. Vuole compattezza da tutti e i prossimi appuntamenti consiliari, con il monotematico sulle compensazioni per gli eventi e con la discussione sulla variazione di bilancio da 400 mila euro, necessaria a copertura proprio del cartellone estivo, saranno un banco di prova già significativo. Se nel prosieguo dovessero ripetersi possibili intoppi o cedimenti su punti dirimenti del programma, allora Di Stefano potrebbe scegliere di intervenire in maniera più drastica. I toni pare non siano stati per nulla accessi. Tutti gli alleati hanno preso parte all'incontro, conclusosi poco prima di mezzogiorno. C'erano dem, civici, pentastellati, autonomisti, calendiani e deluchiani. Si prosegue senza mutamenti pratici ma il primo cittadino ha voluto rimarcare punti precisi sui quali non intende fare sconti a nessuno. La priorità continua ad andare in direzione delle tante scadenze amministrative, dai cantieri da completare al bilancio e fino al rilancio turistico della città, e Di Stefano, ancora una volta, ha incassato supporto dagli alleati che però dovranno dimostrare attaccamento concreto al progetto, probabilmente portando la questione all'interno delle rispettive compagini di partito.