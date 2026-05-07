Di Stefano: "Siragusa e Fasulo non mi sostennero ma conta capacità, in Srr professionista di fiducia"

Nomine negli organi di controllo

Gela. Se le caselle non sono destinate a cambiare, almeno nell'immediato, nella giunta del sindaco Terenziano Di Stefano, è altresì vero che il primo cittadino si trova a valutare scelte ulteriori, fuori dal municipio. Sono principalmente gli organi di controllo della municipalizzata Ghelas e della Srr4, società che sovraintende il ciclo locale dei rifiuti, ad affrontare fasi di rinnovo. E' piuttosto nota la linea amministrativa sulla governance Ghelas, affidata al manager Guido Siragusa: stando a una recente determina, firmata dal sindaco dopo valutazioni tecniche del segretario generale Giovanni Curaba, la scadenza del suo mandato si legherebbe all'approvazione del bilancio 2025, ancora da varare. Sul punto, non mancano le visioni divergenti, dato che il collegio sindacale della multiservizi non la ritiene una via congrua. In settimana, proprio Siragusa ha messo la firma sulla nomina dell'avvocato Angelo Fasulo, indicato come riferimento per l'organismo di vigilanza della società. Una scelta passata dalla disamina dei curriculum dei professionisti che hanno presentato domanda, rispondendo a un avviso pubblico. “Certamente, non si può dire che l'avvocato Fasulo sia vicino a me politicamente – sottolinea Di Stefano – però, io sono abituato a scegliere professionisti che abbiano tutte le credenziali di esperienza e capacità per dare un sostegno concreto al miglioramento della città e in questo caso della società Ghelas. Se avessi dovuto decidere esclusivamente usando un parametro politico, sarebbe venuta meno una condizione fondamentale che è appunto quella della capacità professionale e sono sicuro che l'avvocato Fasulo, indipendentemente dalle sue scelte politiche, lontane dal mio contesto, farà bene. Nella Ghelas, sia l'attuale amministratore Siragusa sia Fasulo, ora nell'Odv, non sono stati miei sostenitori alle amministrative ma non è questo che deve contare quanto il lavoro da fare per l'azienda e per la città”. La prossima settimana, Di Stefano e i sindaci dei Comuni della Srr4, saranno chiamati a definire la nuova composizione degli organi di controllo. Vanno nominati, sulla base di un avviso pubblico emesso, i membri del collegio sindacale e il revisore unico Srr. In lizza, ci sono pure tre professionisti gelesi, con esperienze politiche pregresse e non solo: i commercialisti Vincenzo Cirignotta, Giovanni Tomasi e Danilo Giordano. Insieme a loro, altri aspiranti di comuni della provincia nissena e tra questi gli uscenti che hanno ricoperto gli incarichi da rinnovare. “La decisione non spetta soltanto a me ma si voterà con gli altri sindaci – precisa Di Stefano – parliamo di organismi di controllo nei quali ci sono stati professionisti che hanno ricoperto il ruolo per diversi anni consecutivi. E' giusto rinnovare. In questo caso, proporrò, per quanto mi riguarda, un professionista di mia stretta fiducia. Si tratta di attività delicate sul controllo dei conti della società che sovraintende il ciclo rifiuti e ritengo che sia meglio affidarsi a un professionista di mia fiducia, che mi possa fornire tutti i riscontri tecnici necessari”. Le nomine effettive, che i sindaci della Srr finalizzeranno la prossima settimana, diranno se la linea di Di Stefano, che guida il Comune più grande di tutto l'ambito e che ospita l'intera filiera impiantistica, avrà trovato riscontro nella “geografia” della Srr e in quella più strettamente politica.