Di Stefano ha incontrato i consiglieri di maggioranza, confronto su atti decisivi: "Allargamento? Solo dopo bilancio"

La riunione è stata fondamentalmente di tipo “operativo”. La politica e le scelte strategiche arriveranno solo dopo il varo dello strumento finanziario. Su questo punto, il sindaco continua a mantenere una linea piuttosto costante

Gela. La fase estiva sta volgendo al termine e come abbiamo ricordato l'amministrazione comunale l'ha voluta incentrare su un rapporto diverso con la città, partendo dagli eventi. Il sindaco Terenziano Di Stefano e la sua maggioranza, però, sanno bene che ci sono passaggi decisivi all'orizzonte. Nelle scorse ore, il primo cittadino ha riunito tutti i consiglieri che lo sostengono. Ha voluto fare, insieme a loro, il punto della situazione. Il bilancio stabilmente riequilibrato rimane la chiave di volta della prossima programmazione. Di Stefano ha informato i consiglieri e a loro volta dalla maggioranza hanno dato riscontri. La compattezza e la condivisione di intenti sono alla base per arrivare a traguardare scadenze imprescindibili. “Tengo molto ai rapporti con i consiglieri e ho ritenuto opportuno incontrarli, a conclusione di questo periodo che è stato intenso – dice il sindaco – ci siamo confrontati e anche loro hanno chiesto un coinvolgimento ulteriore nel dialogo con l'amministrazione comunale”. La riunione è stata fondamentalmente di tipo “operativo”. La politica e le scelte strategiche arriveranno solo dopo il varo dello strumento finanziario. Su questo punto, il sindaco continua a mantenere una linea piuttosto costante. E' probabile che a breve un incontro si terrà anche in presenza degli assessori oltre che degli stessi consiglieri. L'eventuale rivisitazione politica e di governance può attendere. “Solo dopo l'approvazione del bilancio – precisa Di Stefano – in quel caso, incontrerò tutti i partiti, non solo quelli che sono attualmente nella coalizione. Decideremo sull'allargamento e su come andare avanti”.

In foto consiglieri di maggioranza