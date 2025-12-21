Di Stefano dai cinquestelle, conviviale per ribadire la piena convergenza: M5s al completo

I pentastellati non sono tra gli appassionati del tema della verifica e anzi ritengono che il sindaco faccia bene ad andare avanti con la squadra di giunta attuale. Il conviviale è servito per ribadire che non ci sono ruggini di nessun tipo

Gela. Come ha più volte sottolineato, la verifica politica nella sua maggioranza avrà ragione di esserci quando arriverà una richiesta esplicita e ufficiale dalle segreterie di partito. In questo fine anno, il sindaco Terenziano Di Stefano, dopo l'ottenimento del sì consiliare al bilancio stabilmente riequilibrato e agli atti del polo tecnologico “Sinapsi” (obiettivi tra i principali nel taccuino amministrativo), sta cercando di rafforzare ancora di più gli ingranaggi interni e pure rispondere agli inviti degli alleati rientra in questa visione. In giornata, dopo aver partecipato a iniziative analoghe organizzate da Pd, Mpa e dai suoi civici di “Una Buona Idea”, Di Stefano ha colto di buon grado il conviviale dei cinquestelle. Auguri in vista delle festività che hanno messo insieme buona parte del gruppo locale M5s, con in testa il presidente del consiglio Paola Giudice, gli assessori Simone Morgana e Romina Morselli e i consiglieri comunali. Non sono mancati altri aderenti locali e il parlamentare Ars Nuccio Di Paola, che su Di Stefano ha puntato lo scorso anno, sostenendolo nella corsa verso Palazzo di Città. I pentastellati non sono tra gli appassionati del tema della verifica e anzi ritengono che il sindaco faccia bene ad andare avanti con la squadra di giunta attuale. Il conviviale è servito per ribadire che non ci sono ruggini legate al passaggio dell'ex civico Massimiliano Giorrannello, che poche settimane fa ha lasciato il gruppo del sindaco, aderendo ai pentastellati. Un'ulteriore iniziativa, in vista delle festività, i cinquestelle, in città, la terranno domani.