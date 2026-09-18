Di Battista “Sto meglio e finalmente sono a casa”

ROMA (ITALPRESS) - "Sto molto meglio e finalmente sono a casa!Grazie ai medici e al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle pros...

A cura di Redazione 18 settembre 2026 10:30

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ROMA (ITALPRESS) - "Sto molto meglio e finalmente sono a casa! Grazie ai medici e al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare". Lo scrive su Facebook Alessandro Di Battista. L'ex deputato M5S si trovava a Cuba quando, il 28 agosto scorso, era stato ricoverato a causa di un forte mal di testa, prima a Santa Clara e poi a L'Avana. - Foto Ipa Agency - (ITALPRESS).