Quotidiano di Gela

Di Battista “Sto meglio e finalmente sono a casa”

ROMA (ITALPRESS) - "Sto molto meglio e finalmente sono a casa!Grazie ai medici e al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle pros...

A cura di Redazione Redazione
18 settembre 2026 10:30
Di Battista “Sto meglio e finalmente sono a casa” -
Italia
Italpress
Condividi

ROMA (ITALPRESS) - "Sto molto meglio e finalmente sono a casa!

Grazie ai medici e al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare". Lo scrive su Facebook Alessandro Di Battista. L'ex

deputato M5S si trovava a Cuba quando, il 28 agosto scorso, era

stato ricoverato a causa di un forte mal di testa, prima a Santa

Clara e poi a L'Avana.

- Foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).

Fact Check

Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 18 settembre 2026

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela