Devastante incendio nella "Sughereta": Conti, "sgomberare tutte le case vicine alla base Usa"

La "Sughereta" ha subito danni rilevanti

Niscemi. Almeno cinque chilometri di riserva protetta, quella della “Sughereta” di Niscemi, letteralmente distrutti da un vasto rogo che tra ieri e oggi ha devastato l'area. Le fiamme hanno lambito la base militare Usa al cui interno è attivo il sistema di telecomunicazioni Muos. Canadair, forestale, vigili del fuoco e protezione civile hanno lavorato per ore. “Un fronte del fuoco così vasto non può essere accidentale, è un progetto criminale – ha spiegato il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti – non ci sono parole ma faremo di tutto per ripartire”. Proprio il sindaco, in queste ore, ha comunicato che tutte le abitazioni vicine alla base militare Usa "devono essere sgomberate". Sono in corso i rilievi per verificare la presenza di eventuali inneschi.