Detenzione ai fini di spaccio di droga, arrestato un giovane nell’Agrigentino

La Polizia di Stato di Agrigento ha tratto in arresto un giovane disoccupato, originario di Palma di Montechiaro

AGRIGENTO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Agrigento ha tratto in arresto un giovane disoccupato, originario di Palma di Montechiaro, già noto alle Forze dell’Ordine, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di munizioni. Gli agenti della Squadra Mobile di Agrigento e del Commissariato di Polizia di Stato di Palma di Montechiaro hanno concentrato l’attenzione sul centro abitato del Comune, dove il monitoraggio del territorio e le informazioni raccolte hanno permesso ai poliziotti di acquisire rilevanti indizi in merito a un’intensa attività di spaccio di cocaina riconducibile all’arrestato. Sulla base di ciò, gli agenti hanno effettuato un servizio di osservazione e pedinamento, nel corso del quale è stato documentato un incontro sospetto tra l’indagato ed un altro soggetto, il tutto finalizzato alla cessione di sostanza stupefacente. L’acquirente, sottoposto immediatamente a controllo dai poliziotti, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina appena acquistata.

Gli agenti hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del fermato, estesa anche ad un immobile rurale nella sua disponibilità sito nel territorio di Naro, dove all’interno di uno zaino è stato rinvenuto un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina pari a oltre 1,2 chilogrammi, suddivisa in otto involucri. Sono stati inoltre sequestrati 407 munizioni di diverso calibro illegalmente detenute, nonché 8650 euro in banconote di vario taglio, soldi ritenuti proventi dell’attività illecita, numerosi telefoni cellulari e materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza stupefacente. Il giovane è stato quindi arrestato in flagranza di reato e condotto presso la Casa Circondariale di Agrigento. Successivamente, il GIP ha convalidato l’arresto, applicando all’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).