Derby Roma e gare Champions alle 12, finale internazionali alle 17

ROMA (ITALPRESS) - Il derby di Roma si giocherà alle 12 di domenica, insieme alle altre sfide che coinvolgono le squadre in corsa per la Champions, cioè Napoli, Juventus, Milan e Como. Resta invece co...

ROMA (ITALPRESS) - Il derby di Roma si giocherà alle 12 di domenica, insieme alle altre sfide che coinvolgono le squadre in corsa per la Champions, cioè Napoli, Juventus, Milan e Como. Resta invece confermato il programma degli Internazionali di tennis, con la finale del singolare maschile prevista per le ore 17.00. Lo fa sapere la Prefettura con un comunicato. "In seguito all'invito formulato in data odierna dal presidente del Tar del Lazio a sviluppare un confronto finalizzato all'individuazione di una soluzione condivisa in ordine alla programmazione dell'incontro calcistico Roma-Lazio - si legge nel comunicato -. si è riunito presso la Prefettura di Roma il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla presenza del Sindaco di Roma Capitale, del Questore di Roma, dei Comandanti Provinciali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, del Presidente della Lega Calcio Serie A e di altri funzionari della stessa, dei rappresentanti dell'Organizzazione degli Internazionali di tennis e dell'amministratore delegato di Sport e Salute".

"Nel corso della riunione, alla luce di un aggiornato quadro di situazione e dell'acquisito l'impegno della Lega Calcio - Serie A, dell'Organizzazione degli Internazionali di Tennis, con Sport e Salute, ad una implementazione straordinaria delle misure di safety previste, nonchè ad un rafforzamento delle relative modalità attuative e di coordinamento operativo - in considerazione della concomitante presenza di eventi sportivi caratterizzati da eccezionale afflusso di pubblico e rilevanza internazionale - è stata disposta l'anticipazione dell'orario di inizio dell'incontro Roma-Lazio alle ore 12.00 di domenica 17 maggio. Resta confermato il programma degli Internazionali di tennis, con la finale del singolare maschile prevista per le ore 17.00. I complessi servizi connessi all'attuazione del piano safety - concliude la nota - nonchè i dispositivi di sicurezza verranno rafforzati previa valutazione in sede di tavolo tecnico presso la Questura, già convocato alle 17.30 di domani".

- Foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).