Derby italiano agli ottavi di Europa League: Bologna-Roma

NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) - Roma e Bologna si sfideranno agli ottavi di Europa League in un derby tutto italiano. La gara di andata si svolgerà al Dall'Ara il 12 marzo, il ritorno all'Olimpico il 19 marzo.

"Derby in Europa? Ce lo godremo un pò meno. La Roma è una grandissima squadra e poi la sfida avrà un pò meno di sapore europeo. Avremmo preferito evitarla per tanti motivi". Con queste parole il direttore sportivo del Bologna, Marco Di Vaio, commenta ai microfoni di Sky Sport il sorteggio degli ottavi di finale, che vedrà i rossoblù sfidare i giallorossi. "Adesso dobbiamo prepararla bene, sapevamo che sarebbe stata una grande sfida anche contro il Friburgo - ha aggiunto -. Ci stiamo riprendendo dal punto di vista dei risultati e questo ci dà fiducia per il finale di stagione. Teniamo molto all'Europa League, sappiamo che ci può dare una grande spinta. Abbiamo fatto una buonissima competizione fino a qui", ha concluso Di Vaio. Sulla sponda romanista parola al direttore sportivo Frederic Massara. "La sfida con il Bologna non favorisce l'Italia dal punto di vista del ranking. Potrebbe perdere un pò del fascino della competizione europea, ma è una bella partita con una posta in palio molto grande. Sarà bello - dice il ds giallorosso -. Loro parlano bene di Malen? E' un giocatore che ha avuto subito un impatto positivo, ma anche nel Bologna ci sono giocatori di grande valore", ha concluso Massara.

Il cammino dell'italiana che passerà il turno proseguirà ai quarti contro una tra Aston Villa e Lille: in questo caso, l'andata sarebbe in Italia (9 aprile), mentre il ritorno (16 aprile) sarebbe all'estero, in Inghilterra o in Francia, a seconda dell'avversaria.

Se una tra Bologna e Roma dovesse arrivare in semifinale, affronterà chi verrà fuori dai seguenti due quarti di finale: Stoccarda-Porto e Nottingham Forest-Midtjylland. Gara di andata (30 aprile) in trasferta, ritorno in Italia (7 maggio).

Questo il quadro degli ottavi di Europa League e gli accoppiamenti di quarti e semifinali

Ferencvaros (Hun) - Braga (Por)

Panathinaikos (Gre) - Betis (Esp)

Genk (Bel) - Friburgo (Ger)

Celta Vigo (Esp) - Lione (Fra)

Stoccarda (Ger) - Porto (Por)

Nottingham Forest (Eng) - Midtjylland (Den)

BOLOGNA (ITA) - ROMA (ITA)

Lille (Fra) - Aston Villa (Eng)

ACCOPPIAMENTI QUARTI and.9/4 rit.16/4

Ferencvaros/Braga - Panathinaikos/Betis

Genk/Friburgo - Celta Vigo/Lione

Stoccarda/Porto - Nottingham Forest/Midtjylland

BOLOGNA/ROMA - Lille/Aston Villa

ACCOPPIAMENTI SEMIFINALI and.30/4 rit.7/5

Vincente quarti 1 - Vincente quarti 2

Vincente quarti 3 - Vincente quarti 4

