Depuratore Macchitella, nuova proroga per i lavori: costo complessivo in aumento

Non solo la nuova proroga, dato che il commissario, con un recente provvedimento, ha autorizzato una perizia per modifica contrattuale, resa necessaria da variazioni in corso d'opera

Gela. L'intervento, strategico per la rete di depurazione locale e per sanare infrazioni del passato, è in capo al commissario nazionale. Da circa tre anni vanno avanti gli interventi per il potenziamento del depuratore di Macchitella, per anni spesso al centro di sversamenti causati dall'eccessivo carico. Soprattutto i fondi Cipe hanno permesso di avviare i lavori di potenziamento, legati pure a quelli per la rete fognaria di Manfria e per il collettore. La chiusura dei lavori, però, si protrarrà almeno per altri 160 giorni, concessi dal commissario nazionale al consorzio che si sta occupando dell'appalto. Non solo la nuova proroga, dato che il commissario, con un recente provvedimento, ha autorizzato una perizia per modifica contrattuale, resa necessaria da variazioni in corso d'opera. I costi ulteriori fanno arrivare la somma totale impegnata per il potenziamento a 7.934.520,69 euro, maggiorata di 1.760.481,49 euro rispetto all'importo originario fissato in 6.174.039,20 euro. Se i lavori per il potenziamento del depuratore di Macchitella vanno comunque avanti, sono invece del tutto al palo quelli per il raddoppio del sistema consortile, opera affidata alla Regione. In questo caso, tra costi variati e un direttore dei lavori che si fa fatica a individuare, negli uffici regionali, tutto rimane fermo. La scorsa settimana, l'assessore Giuseppe Fava ha ancora una volta sollecitato il dipartimento regionale acqua e rifiuti.