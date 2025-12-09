Demolizioni auto in chiave 2.0: la visione green di autodemolizioni Chimera

Chimera ha scelto una strada nuova: demolire veicoli a fine vita riducendo sprechi e promuovendo il riutilizzo intelligente dei materiali.

Butera. Nel cuore dell’innovazione e della sostenibilità, dal 2016 una realtà tutta italiana si distingue nel settore dell’autodemolizione e nella vendita di ricambi auto: la società Nata dalla passione e dalla lungimiranza imprenditoriale, interpreta il mondo delle demolizioni in chiave 2.0, con uno sguardo attento verso il futuro e soprattutto verso l’ambiente.

Fin dall’inizio, autodemolizioni Chimera ha scelto una strada nuova: non solo demolire veicoli a fine vita, ma recuperarne ogni possibile parte nobile, riducendo così sprechi e promuovendo il riutilizzo intelligente dei materiali. “Attenzione all’ambiente e recupero” sono diventati molto più che uno slogan: sono una filosofia aziendale che si traduce in azioni concrete, giorno dopo giorno.

Il processo di demolizione presso l’azienda segue rigidi protocolli ecologici: oli esausti, batterie, pneumatici e materiali inquinanti vengono smaltiti secondo le normative vigenti, mentre metalli, plastiche e componenti vengono selezionati e avviati al riciclo o resi disponibili nella vasta offerta di ricambi usati. Questo approccio consente non solo di ridurre l’impatto ambientale, ma anche di offrire una valida alternativa economica a chi cerca pezzi di ricambio affidabili per la propria auto.

La sede dell’azienda si trova nell’area di Butera, facilmente raggiungibile grazie alla sua posizione strategica al termine dello scorrimento veloce che collega Caltanissetta a Gela: un punto di riferimento comodo e accessibile per tutta la zona.

Scegliere autodemolizioni Chimera significa affidarsi a professionalità, esperienza e senso etico. Ogni cliente trova competenza, rapidità e una gamma di servizi pensata per soddisfare tanto i privati quanto le aziende: dalla valutazione rapida del veicolo da demolire alla fornitura puntuale di ricambi garantiti.

Innovazione, rispetto per l’ambiente e risparmio: tre pilastri per una nuova era dell’autodemolizione. Dal 2016, autodemolizioni Chimera dimostra che un approccio ecologico e responsabile non solo è possibile, ma rappresenta la migliore scelta per il futuro di tutti.