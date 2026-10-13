Dem senza dubbi, "con Di Stefano anche per la ricandidatura": Fava deciderà tra giunta o consiglio

“Tuttavia, sono emerse preoccupazioni riguardo alle strisce gialle, che potrebbero avere effetti negativi sia sul centro storico che sul lungomare", fanno sapere i dem

Gela. Per l'ennesima volta, nonostante rimanga aperta la casella della soglia di rappresentanza nel governo locale, i dem non fanno passi indietro e danno pieno supporto al sindaco Terenziano Di Stefano. Lo avevano ribadito già la scorsa settimane durante una riunione interna e lo hanno fatto pure questa sera, al termine di un altro tavolo di partito. I democratici, inoltre, hanno avuto la disponibilità, dal vicesindaco Giuseppe Fava, circa la decisione di rinunciare alla giunta oppure al posto in consiglio, dato che attualmente ricopre entrambi i ruoli. Probabilmente, scioglierà la riserva prima di quanto era stato preventivato. “Tuttavia, sono emerse preoccupazioni riguardo alle strisce gialle, che potrebbero avere effetti negativi sia sul centro storico che sul lungomare. È necessario rivedere l'organizzazione dei parcheggi per garantire un servizio più efficiente”, fanno sapere i dirigenti del partito. I dem sono con Di Stefano, senza se e senza ma, e già confermano l'appoggio a un'eventuale ricandidatura del primo cittadino. “Il Partito democratico – concludono - si conferma fermamente impegnato in un progetto di rinnovamento che si estende anche per i prossimi sette anni e mezzo e proseguirà con determinazione la sua azione politica”.